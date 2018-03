Modric et Kroos sont de retour de blessures et pourraient débuter au Parc (tremble PSG, tremble)

Modric et Kroos sont de retour à l'entraînement. — Jack GUEZ / AFP

Les milieux Luka Modric et Toni Kroos, de retour de blessures, ont repris dimanche l’entraînement collectif avec le Real Madrid, a annoncé le club merengue, qui espère récupérer ces deux habituels titulaires pour la revanche européenne face au PSG mardi.

« Le Real Madrid a effectué une séance de récupération après la victoire contre Getafe (3-1) et les onze joueurs alignés d’entrée samedi ont travaillé à moindre intensité sur la pelouse. Pour leur part, Modric et Kroos se sont entraînés au même rythme que le reste du groupe », a écrit le club sur son site internet.

Zidane se frotte les mains

Les retours du meneur de jeu croate et du métronome allemand sont d’excellentes nouvelles pour l’entraîneur madrilène Zinédine Zidane, qui avait laissé planer le doute samedi sur leur présence ou non mardi au Parc des Princes en 8es retour de Ligue des champions.

>> A lire aussi : Mbappé incertain, Cavani en souffrance, Verratti pas à 100%… Ça commence à faire beaucoup avant le Real

« Nous avons deux jours devant nous et nous verrons avec Luka et Toni comment ils se sentent mardi », avait souligné samedi soir Zidane, ajoutant que tous ses joueurs, aptes ou non, seraient du voyage lundi vers Paris. Mais entre nous, au-delà de la communication institutionnelle de Zizou, on sait tous pertinemment que les deux joueurs seront alignés au Parc mardi soir. Et c’est loin d’être une bonne nouvelle pour le PSG…