OL-ASSE: Mathieu Gorgelin va remplacer Anthony Lopes pour le derby, les twittos lyonnais se régalent déjà

FOOTBALL L'habituel gardien remplaçant ne compte que 9 matchs officiels avec l'équipe professionnelle de l'OL et il s'est déjà distingué par des sorties mal maîtrisées...

Mathieu Gorgelin, ici lors de son dernier match disputé avec l'équipe professionnelle, le 13 décembre à Montpellier (4-1) en Coupe de la Ligue. — PASCAL GUYOT / AFP

Victime d'une douleur au triceps gauche lors du succès (0-1) jeudi contre Villarreal, Anthony Lopes sera le grand absent du derby ce dimanche (17 heures). Un forfait posant forcément des questions au vu du manque d'expérience au plus haut niveau de son remplaçant, Mathieu Gorgelin. A 27 ans, celui-ci ne compte en effet que 9 matchs professionnels sous le maillot lyonnais.

S'il avait porté chance à l'OL lors du mythique derby de novembre 2013 marqué par le but dans les arrêts de jeu de Jimmy Briand à Saint-Etienne (1-2), le gardien formé au club s'est nettement moins mis en évidence lors de sa seule apparition cette saison, lors d'une large défaite (4-1) en Coupe de la Ligue à Montpellier.

Il est prêt mon gars👊🏻 — Grégory Coupet (@CoupetCoupet) February 25, 2018

Des sorties plus engagées encore que celles d'Anthony Lopes?

Les supporters lyonnais n'ont pas traîné pour commenter sur Twitter, et donc avec humour et ironie, la titularisation de Mathieu Gorgelin ce dimanche. Le tout en faisant notamment référence à ses sorties parfois surprenantes et au moins aussi engagées que celles d'Anthony Lopes.

Totale confiance en Gorgelin dans tout ce qui sera sortie dans les pieds des attaquants pic.twitter.com/O6e1i7y2wp — Tanguy (@Tang__S) February 24, 2018

Ils se réjouissent de l'absence de Lopes pour la santé de leurs joueurs. Problème ? Ils ne connaissent pas encore Gorgelin pic.twitter.com/Q4nKg28gg0 — Tanguy (@Tang__S) February 24, 2018

Ceux qui trouvaient Lopes dangereux je leur conseille d'éviter ce match, ça pourrait heurter leur sensibilité.

Gorgelin est un danger — Flo el scout (@Benzema3469) February 24, 2018

A tous nos amis des médias qui voyaient en Lopes un gardien dangereux. Ouvrez Grands les yeux car Gorgelin est actuellement la référence entre Rhône et Saône — Pruneau Nenesio 🔴🔵 (@Bochettino) February 24, 2018

Gorgelin arrive pas à dormir là il est entrain de mater la compilation des Spears de Edge à la WWE pour demain — Mathieu (@MatdelOL) February 25, 2018