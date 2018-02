Ahhhh Chelsea-Barcelone, voilà une confrontation qui nous fait saliver d’avance. Déjà parce que les deux équipes ne se sont plus rencontrées depuis 2012. Une éternité. Ensuite parce que, pour une fois, ce n’est pas le PSG que ces équipes vont affronter en 8e de finale de Ligue des champions, et le changement, on ne sait pas si c’est maintenant, mais on sait que c’est vachement bon. Et puis, impossible de ne pas se remémorer ce magnifique duel de 2009 en demi-finale, qui avait vu Andrès Iniesta, d’un coup de pied magique au bout du bout du temps additionnel, plonger Stamford Bridge dans l’horreur. Sans parler du fameux "fucking disgrace" d’un Didier Drogba a deux doigts de coller une patate aux arbitres après la rencontre. Bref, pour l’affiche, pour l’ambiance, pour l’histoire, ce Chelsea-Barça est LE match qu’il faut voir. Et sinon, on vous dira aussi ce qu’il se passe entre le Bayern et Besiktas.

>> On vous donne rendez-vous vers 20h15 pour se mettre tout doucement dans le bain bouillonnant de Stamford Bridge. Soyez à l’heure les lapins !