Arsenal: Oh le coup dur, Alexandre Lacazette a été opéré du genou et sera absent six semaines

FOOTBALL Une mauvaise nouvelle pour Arsenal et pour sa place dans les 23...

Alexandre Lacazette lors du derby de Londres — SIPA

Oh la vilaine nouvelle pour Alexandre Lacazette et Arsenal. L'attaquant international français d'Arsenal Alexandre Lacazette sera absent de quatre à six semaines après avoir subi une opération à un genou, a annoncé son club mardi.

Lacazette «a subi une arthroscopie du genou gauche mardi matin à Londres», écrit le club, précisant que «l'intervention a été un succès». Pour rappel, déjà qu'il n'est plus tout à fait titulaire chez les Gunners depuis l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang cet hiver, Lacazette risque de rater dans un mois le dernier rassemblement des Bleus avant l'annonce des 23, en mai. Et en règle générale, rater cette dernière liste n'est pas très bon signe...