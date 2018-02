«Ils nous ch… dessus», le capitaine sochalien dégomme le PSG après la fête d'anniversaire de Neymar

FOOTBALL Le huitième de finale de Coupe de France entre Sochaux et le PSG est lancé...

Florian Tardieu, le capitaine du FC Sochaux. — JEFF PACHOUD / AFP

On ne pourra pas accuser Florian Tardieu, le capitaine du FC Sochaux, de manquer de franchise. Ni même d’appeler un chat, un chat. Présent en conférence de presse avant le huitième de finale de Coupe de France qui opposera les Sochaliens au Paris Saint-Germain mardi soir, le capitaine des Lionceaux n’a pas du tout apprécié le fait que les joueurs parisiens se permettent de faire la bringue à l’occasion des 26 ans de Neymar, et ce à moins de 48 heures de la rencontre. « Excusez-moi, mais ils nous chient dessus. Ça ne me plaît pas », a-t-il pesté en évoquant la fiesta « neymarienne ».

💭Réactions des joueurs de Sochaux après l'anniversaire de Neymar



Touzghar: "Ils nous prennent à la légère. Si c'était contre le Real, ils ne l'auraient pas fait."



Tardieu: "Ils nous chient dessus. Ils ont programmé le quart de finale sur leur site. Ils ne nous respectent pas." pic.twitter.com/kwxA8GiuOc — Temps Additionnel ⚽️ (@TmpsAdditionnel) February 5, 2018

De là, deux constats nous viennent à l’esprit :

1. A sa place, en tant que capitaine d’une équipe de Ligue 2 qui va rencontrer le triple tenant du titre en Coupe de France (2015, 2016, 2017), on se réjouirait de savoir que certains joueurs du PSG se sont tapé une gueule de bois lundi matin. Bah oui, sur le papier, les chances de qualification sochalienne sont proportionnelles au nombre de cachets d’aspirine ingurgités par les Parisiens.

2. On imagine que ça fait une belle jambe à Neymar de savoir qu’un certain Florian Tardieu est colère parce qu’il a choisi cette date pour célébrer ses 26 ans.

Pour autant, on peut comprendre que, du point de vue du Sochalien, cette fête arrosée et nocturne puisse s’apparenter à un manque de respect manifeste de la part de l’effectif du PSG envers l’équipe doubiste.

Le respect est porté disparu

Autre élément un peu vexant avant ce huitième de finale de Coupe : « Ils ont même déjà programmé le quart de finale dans leur calendrier sur leur site internet. Ils ne nous respectent pas », a poursuivi Tardieu. C’est vrai que là, ça commence à faire beaucoup.

.@flotardieu22 : "Ça ne me plait pas trop de voir que le @PSG_inside annonce déjà la date des 1/4 de finale dans son calendrier ou une fête à deux jours du match. J'ai dormi à 20h30 moi ! 😄" #FCSMPSG — FCSM_officiel (@FCSM_officiel) February 5, 2018

En revanche, même s’il y a effectivement peu de chance que Sochaux parvienne à éliminer Paris mardi soir, le PSG serait la risée du monde du foot si jamais il venait à se faire sortir de la Coupe de France alors même qu’il se voyait déjà au tour suivant. Florian Tardieu veut y croire en tout cas : « Ce ne sera pas facile, mais je reste persuadé qu’on a une chance. » Une chance, peut-être, une grosse source de motivation supplémentaire, certainement.