GP F1 de Monaco EN DIRECT : La pluie s'invite et met le bazar... Suivez la course avec nous…

61/78 : C'est un multiplex de petits accidents! Pérez dérape et heurte le rail (et crève)

58/79 : Disasterclass de Haas avec Magnussen. Non seulement il a mis 100 ans à rejoindre les stands pour être resté en durs, mais en plus il a ruiné son aileron avant en tapant un mur juste avant d'arriver à son but

47/78 : Pas de pluie dans les 20 prochaines minutes. A tous les coups il va pas pleuvoir une goutte et ils nous auront gavé pour rien avec ça pendant toute la course

38/78 : Moins de 8 secondes d'avance pour Verstappen sur Alonso. Le Néerlandais est en gestion. Le but étant de tenir le plus longtemps possible sans rentrer aux stands. D'autant plus qu'il risque de pleuvoir