Tour de France Femmes EN DIRECT : Une échappée fleuve devant, une Française virtuelle maillot jaune... Suivez la 4e étape avec nous

60 km : On arrive dans une quinzaine de kilomètres au sprint intermédiaire de Rignac. Ensuite, ça ne fera plus que monter et descendre, avec notamment trois côtes compliquées + un raidard de malade dans le dernier kilomètre. Si certaines veulent lancer les grandes manœuvres il y a de quoi faire (et j'espère, d'ailleurs, quelles n'attendront pas la dernière bosse).