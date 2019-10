World Rugby a annoncé l'annulation de France-Angleterre et Italie-Nouvelle-Zélande

De notre envoyé spécial au Japon,

Cette fois, c’est officiel, il n’y aura pas de crunch. World Rugby a annoncé jeudi l'annulation du match du XV de France contre l’Angleterre qui devait se tenir à Yokohama samedi (17h15 locales) en raison du passage du typhon Hagibis. « Il serait extrêmement irresponsable de mettre en danger les équipes, les supporters, les bénévoles et autres membres du personnel de la compétition durant ce qui est annoncé comme un typhon de forte intensité », a annoncé l’organisation via communiqué. « En conséquence, nous avons pris la décision d’annuler certains matches afin de garantir la sécurité de toutes les personnes impliquées. C’est la meilleure chose à faire, et nous avons en cela l’appui de l’ensemble des parties concernées, y compris les équipes. » A noter que les billets des supporters seront remboursés.

"Nous sommes pleinement conscients que les supporters de l'Angleterre, de la France, de la Nouvelle-Zélande et de l'Italie seront déçus, mais nous espérons qu'ils comprendront que leur sécurité est la priorité. Leurs billets seront intégralement remboursés. — Rugby World Cup (@RugbyWorldCupFR) October 10, 2019

Comme le prévoit le règlement, la France et l'Angleterre repartent avec les deux points du match nul, figeant ainsi le classement finale de la poule C, dont les Anglais sortent victorieux devant les Bleus, déjà qualifiés pour les quarts de finale après leur court succès face aux Tonga. Le groupe de Jacques Brunel se dirigera dans la journée à Oita, où se jouera le quart de finale des Français le 20 octobre.

On saura dimanche pour Japon-Ecosse

Autre match annulé, Italie-Nouvelle-Zélande, qui devait se jouer à Toyota. Sans grande conséquence, même si les Italiens pouvaient mathématiquement espérer la qualification au prix d’un exploit historique face à des All Blacks hégémoniques. Les champions du monde terminent premier de leur groupe avec une seule longueur d’avance sur l’Afrique du Sud.

Pour Japon-Ecosse en revanche, tout reste ouvert. Menacé par le typhon, le match décisif de la poule A doit aussi se jouer à Yokohama dimanche mais l’éloignement de la perturbation dimanche laisse encore une chance à la rencontre d’être disputée. « Tout est mis en œuvre pour garantir que les matches de dimanche seront maintenus selon les modalités prévues, explique World Rugby. Cependant, avant que ne soit prise toute décision définitive, les sites devront être soumis à un contrôle minutieux après le passage du typhon, dimanche matin. » On saura alors si oui ou non l’Ecosse pourra défendre ses chances ou sera sacrifiée sur l’autel d’Hagibis.

William Pereira