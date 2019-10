France - Etats Unis / Coupe du monde de rugby EN DIRECT: Deux essais inscrits mais les Bleus sont en train de plonger...

09h27: Pour commencer, on rappelle la compo des Bleus. 12 changements par rapport à la victoire contre l'Argentine, en prévision des deux rencontres à disputer en quatre jours. Les vieux Picamoles, Lopez et Machenaud vont mener la barque aujourd'hui.

All change as @FranceRugby reshuffle team for second pool match v @USARugby at #RWC2019



Find out where to watch: https://t.co/z0BgdPYBjN pic.twitter.com/t3XK9k8Y29