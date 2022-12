Coupe du monde 2022 EN DIRECT : Jour férié en Argentine... Retour triomphal pour les héros à Buenos Aires... Suivez la journée de mardi avec nous

L'Airbus A330 bleu ciel et blanc de la compagnie Aerolineas Argentinas, qui transportait les joueurs de Madrid à Buenos Aires, portait l'inscription « une équipe, un pays, un rêve » et sur son aile arrière figurent les dessins de Messi, Rodrigo de Paul, ou Angel Di Maria, l'autre héros de la finale, auteur du 2e but contre la France.





Primeras imágenes del avión en Argentina. La emoción es máxima. 🙌🏽#ArgentinaCampeonDelMundo pic.twitter.com/OzaWh1LGXV — lajornada.cr (@lajornadacrc) December 20, 2022