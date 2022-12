Au lendemain de la victoire de la France face au Maroc en demi-finale de la Coupe du monde, Christian Estrosi veut sanctionner deux bars du cours Saleya à Nice. Selon le maire de la ville, ces deux établissements n’ont pas respecté l’arrêté préfectoral en vigueur pour ce soir-là et « ont installé des écrans et des terrasses sur l’espace public, sans aucune demande ni autorisation préalable ».

Des comportements « inacceptables »

D’après l’élu, ces comportements « inacceptables » ont donné lieu « à des rassemblements non autorisés » et ont entraîné « des débordements ». La ville de Nice a alors décidé d’engager « immédiatement » une procédure pour leur retirer leur droit de terrasse pour les deux prochains et derniers jours de matchs, ce week-end. La collectivité souligne le caractère express de cette demande au regard « du danger [que ces bars] font encourir à la sécurité des habitants ».









Mercredi soir, après le match, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées en centre-ville à Nice et Cannes, a indiqué la préfecture des Alpes-Maritimes. « Les policiers ont fait usage de gaz lacrymogène et de tir de lanceurs de balles de défense pour disperser des groupes avenue Jean-Médecin où quelques poubelles ont été incendiées », ont précisé les services de l’Etat. Au total, dix personnes ont été interpellées dans tout le département.