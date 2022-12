Les autorités en sont persuadées : les températures négatives prévues sur une large partie de l’Hexagone mercredi soir ne refroidiront pas les ardeurs des amateurs de football. Quel que soit le résultat du match entre la France et le Maroc, les forces de l’ordre s’attendent à de nombreux rassemblements spontanés à Paris et dans les grandes villes à l’issue de cette demi-finale. Samedi dernier déjà, ils étaient près de 20.000 à s’être spontanément retrouvés sur les Champs-Elysées dès 19 heures.

Pour que la fête se déroule sans accroc, Gérald Darmanin a annoncé ce mardi soir, devant l’Assemblée nationale, la mobilisation de 10.000 policiers et gendarmes dans l’Hexagone. Dans le détail, la moitié des effectifs sera déployée en Ile-de-France, dont 2.200 à Paris, notamment autour des Champs-Elysées. Le dispositif a donc été doublé dans l'Hexagone par rapport à celui de samedi (5.000 policiers étaient mobilisés, dont 1.200 à Paris). « C’est un match à enjeu, on sait qu’il y aura forcément des gens dans la rue, explique une source proche du dossier. Il s’agit donc d’anticiper un maximum de difficultés. Il n’y a pas seulement des risques sécuritaires, il y a également la gestion des flux pour éviter tout mouvement de foule. » Des contrôles en amont de lieux de rassemblement et la fermeture de certaines portes du périphérique sont prévues.









« Voilà la réalité de chiffres »

Combien seront-ils mercredi soir sur les Champs-Elysées ? Si d’ordinaire, ce genre d’événement se déroule en été et draine donc de nombreux badauds, l’affiche exceptionnelle pourrait faire descendre plusieurs dizaines de milliers d’amateurs de foot dans les rues, estiment les autorités. D’un côté, l’équipe de France pourrait se qualifier pour sa seconde finale consécutive. De l’autre, l’équipe du Maroc suscite une ferveur particulière qui dépasse largement les frontières du royaume. « Et il y a un certain nombre de binationaux qui pourraient descendre faire la fête dans un cas comme dans l’autre », souffle une source policière.

La semaine dernière, malgré une centaine d’interpellations à Paris, essentiellement pour des tirs de mortier d’artifice, aucun incident majeur n’avait été à déplorer. « Trois vitres ont eu des bris de glace, trois scooters ont connu des dégradations, voilà la réalité des chiffres à Paris », a insisté Gérald Darmanin dans l’Hémicycle face aux questions insistantes du RN. Le locataire de la place Beauvau a précisé que les trois quarts des personnes interpellées étaient françaises.

Enfin, selon une source policière, les lieux susceptibles d’accueillir des foules importantes devront être vidés de leurs poubelles, barrières de chantiers ou tout autre élément susceptible d’être utilisé comme une arme par destination.