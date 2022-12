Coupe du monde 2022 EN DIRECT : Liesse incroyable du peuple marocain… Deux jours à tuer avant les quarts… Suivez cette journée avec nous…

08h00 : SALUT TOUT LE MONDE !

Pas de match ce mercredi, mais pas de repos pour les braves. La Coupe du monde se poursuit au Qatar, et on continue de vous faire vivre la compétition de bon matin avec notamment les remous de l’élimination espagnole, la fiesta monstrueuse au Maroc et le carton du Portugal face à la Suisse sans Cristiano Ronaldo. Ça en fait des choses à décortiquer aujourd’hui, et on pense fort notamment à Fernando Santos qui va se faire harceler jusqu’aux quarts de finale pour savoir si CR7 peut réintégrer son équipe. Après, c’est toujours plus facile de se justifier quand on a gagné 6-1... On va aussi parler des Bleus bien sûr, qui préparent tranquillement leur quart de finale contre l’Angleterre, programmé samedi à 20 heures.

>> Pour ne rien rater de l’actu du Mondial, c’est par ici que ça se passe…