Sénégal - Pays-Bas EN DIRECT : Sans Mané ni Depay, c'est accroché... Les Néerlandais plus dangereux...

09h30 : Elle est là, la belle affiche qui fait rêver ce lundi !

Hello les 20 Minutos !!!! Bon, le match Qatar-Equateur (0-2) d'hier était… divertissant on va dire. Mais on a clairement plus hâte d’assister à ce Sénégal - Pays-Bas. Car oui, c’est quand même sympa de connaître plus d’un joueur et demi sur une Coupe du monde. Et si évidemment Sadio Mané manque à l’appel pour toute la compétition, et de l’autre côté Memphis Depay aussi (juste pour ce match a priori), ces deux équipes ont quand même de la gueule et on les imagine bien sortir de leur groupe A. Il sera donc essentiel de bien débuter le tournoi, vu que l’Equateur a sérieusement fait le boulot pour commencer dimanche. Allez, que vous soyez plutôt Virgil van Dijk et Frenkie de Jong, ou bien alors Kalidou Koulibaly et Idrissa Gueye, ce choc de 17 heures et pour vous. Et honnêtement, même pour des observateurs neutres, ça donne envie.

» Sur ce, on vous donne rendez-vous à 16h30 par ici, pour évoquer avec vous l’ambiance et les compos. Le coup d’envoi est pour 17 heures.