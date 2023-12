Biathlon EN DIRECT : Revivez la victoire d'Oeberg et le top 5 de Julia Simon

9h : Yo les biathlix!

On a vibré la veille, certes moins qu'à Ostersund, avec la 3e place de Justine Braisaz et le dossard jaune de Lou Jeanmonnot, et on a bien envie de remettre ça aujourd'hui. Mais il va falloir que les Françaises placent la barre très haut pour nous combler de bonheur. Pour Braisaz, il s'agira avant tout de régularité. Pas forcément son point fort, sauf sur les skis, où elle écrase le peloton à une allure métronomique. Sur le pas de tir, on fera toujours plus confiance à Lou Jeanmonnot, malgré la déconvenue du tir debout vendredi. Sans oublier Julia Simon, en embuscade malgré une forme physique relative.