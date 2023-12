Biathlon : Tarjei Boe et les Norvégiens au top… Les Français sont loin, très loin... Revivez le sprint hommes en direct avec nous…

07h30 : Hello à tous les Bibix !

Salut tout le monde, on se retrouve dans le grand froid d’Hochfilzen (Autriche). Oublions le fiasco masculin de la première étape à Ostersund (Suède), et croisons les doigts pour avoir un tout autre niveau de perfs pour la bande à Quentin Fillon Maillet et Emilien Jacquelin. Après une saison passée déjà bien difficile, surtout si on la compare aux prouesses de Julia Simon sur la Coupe du monde féminine, il ne faudra pas tarder pour vite déclencher des résultats du côté du biathlon hommes français. On attaque en tout cas cette session autrichienne de trois jours avec le sprint de 10 km qui donnera le ton du week-end pour nos biathlètes. A noter qu’outre QFM et Emilien Jacquelin, on trouvera quatre autres tricolores sur la start list de ce sprint : Antonin Guigonnat, Eric Perrot, Fabien Claude et Emilien Claude. A vous de jouer messieurs.

>> Retrouvez-nous dès 11h15, avant un départ du sprint masculin à 11h30.