Biathlon EN DIRECT : Un miracle de Fabien Claude et QFM, c'est trop demandé? Suivez la poursuite hommes dès 15h50...

10h : Salut les biathlix!

Aujourd'hui est un autre jour, celui de la poursuite, des secondes chances. Les perdants d'hier peuvent être les vainqueurs du jour. La tâche sera ardue, mais on attend une revanche française comme le messie. Battus hier par plus habiles sur le pas de tir, Fabien Claude et Quentin Fillon-Maillet ont montré de belles dispositions sur les skis samedi. En réglant la mire et malgré leur retard sur la ligne de départ, peuvent-ils croire à la victoire?