Biathlon : Le compte n'y est pas pour les Françaises, loin du podium de l'indiv à Oestersund... Revivez la course en live

12h37 : Justine Braisaz-Bouchet au micro de la chaîne L’Equipe

« Une course avec 2/3 de bon travail, malheureusement je n’ai pas su réagir correctement sur le dernier tir debout, ça peut arriver de lâcher des balles, mais à ce point, sur un dernier tir. J’étais en retard sur mon premier tir debout et très passive sur mon dernier… J’ai manqué d’action, j’étais trop dans mes pensées. C’est pour ça que je me suis agacée, je commençais à sentir les émotions qui montaient. Ce sont des pièges que je suis censée connaître, que j’ai essayé de me remobiliser, mais j’ai mis les deux pieds dedans sur le dernier tir… Mais après un an de maternité, les jambes fonctionnent très bien et c’est une bonne chose. »