Biathlon : Revivez la 2e place du relais féminin, synonyme de petit globe de cristal

07h55 : Bien le bonjour, amies et amis du ski carabiné

Les biathlètes vont bientôt rendre les armes, à l’issue de la dernière étape de Coupe du monde, la semaine prochaine à Oslo-Holmenkollen, en Norvège. Mais pour l’instant, ils et elles sont toujours à Östersund, en Suède, où se déroulent ce samedi les relais féminin et masculin. A 20 Minutes, on a tranché et on couvrira les filles, bien plus brillantes ces temps-ci. Les Bleues ont déjà gagné deux fois cette saison en Coupe du monde, mais Lou Jeanmonnot, Anaïs Chevalier-Bouchet, Chloé Chevalier et Julia Simon ont fini à la pire place (la 4e) lors des Mondiaux d’Oberhof en Allemagne. Forcément, on attend une réaction de la (future) reine Julia et de ses amies…

» Parce que le bibi, c’est bientôt fini pour cette saison, on se retrouve ici dès 13h45 pour le relais féminin, dont le départ est prévu à 14 heures