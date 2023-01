Biathlon EN DIRECT : Julia Simon démarre parfaitement... Les cadors sont toutes là... Suivez l'individuel dames avec nous

Tous derrière Julia ! La Française, un peu moins bien sur les dernières courses, est à portée de fusil de la Suédois Elvira Oeberg. Toujours leader de la Coupe du monde, elle ne compte plus que 31 points d'avance sur sa dauphine à l'entame de ce week-end à Ruhpolding. La bataille s'annonce encore intense sur ce format exigent qu'est l'individuel. Il s'agit de la deuxième de la saison après Kontiolahti. En Finlande, c'est la grande soeur Oeberg, Hannah, qui l'avait emporté, Simon prenant la 5e place et Elvira la 9e. Et cette fois ? Pas de pression non plus, au train où vont les choses, il risque d'y avoir encore pas mal de chassés-croisés tout en haut du classement général.

