Mondiaux de biathlon EN DIRECT : Il n'y aura pas des 20/20 pour nos Français mais rien n'est joué... Suivez l'individuel avec nous...

Salut les biathlix. Le meilleur moyen de passer de Barça-PSG aux mondiaux de biathlon, c’est de se passer un peu de neige sur la nuque. On rebascule donc tranquillement sur le ski et la carabine après une soirée de sport incroyable hier. Espérons que nos Français aient autant de réussite que les Parisiens, parce qu’il va falloir laver l’affront des dames sur la même épreuve, la veille. Aucune d’entre elle n’a eu de médaille et, pire encore, aucune ne s’est immiscée dans le top 10. Il faudra donc prendre son temps et être solide sur le pas de tir pour jouer le titre mondial au bout des 20 balles. Emilien Jacquelin est en forme mais il n’est pas dit que son tir convienne à ce genre d’exercice. Quentin Fillon-Maillet a son mot à dire à condition de se reprendre et Simon Desthieux, avec son tir très sûr et prudent, peut rêver d’une nouvelle médaille.

>> Rendez-vous à 14h20 pour le départ du live