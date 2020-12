Biathlon EN DIRECT : On attend une réaction de nos Français... Suivez le sprint d'Hochfilzen avec nous...

Chers amis biathlix, l’heure est grave. Après deux épreuves de Coupe du monde de biathlon, nos Français ont déjà un gros train de retard sur Johannes Boe, leader du classement général. Avec un seul podium, celui de Fabien Claude à Kontiolahti, c’est peu dire que les Bleus nous déçoivent. Quentin Fillon-Maillet est le seul biathlète tricolore dans le top 10 de la Coupe du monde, bien loin de là où on l’imaginait avant le départ de la saison de ski, c’est-à-dire en dauphin de Boe. QFM, qui a d’ailleurs été le seul point positif du relais cataclysmique la semaine passée en Finlande, aurait raison de confirmer sa belle course en réalisant une belle perf en Autriche. Tout n’est pas encore fini pour faire une bonne saison, mais il faut se réveiller, et vite.

>> Prise d’antenne à 14h10, départ à 14h20