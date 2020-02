Biathlon en direct : Les Bleues comptent sur le relais pour sortir la tête de la neige... Suivez les Mondiaux en live avec nous

Seule on va plus vite, ensemble on va plus loin. On ne sait pas si la première partie de ce dicton colle véritablement aux biathlètes françaises, mais espérons au moins que la seconde se vérifie aujourd’hui. Décevantes depuis le début de ces Mondiaux (le meilleur résultat étant la 11e place d’Anaïs Bescond lors de la poursuite) à cause notamment d’un pourcentage de réussite au tir faiblard (73,6 %), les Bleues espèrent pouvoir compter sur la force du groupe pour se refaire la cerise à Anterselva. Menée par le quatuor Simon, Bescond, Aymonier et Braisaz, l'équipe de France féminine peut espérer une médaille, même si l’or semble être la chasse gardée de la machine norvégienne qui reste sur une série de cinq victoires consécutives.

