Lillard remporte le titre de MVP d’un All-Star Game (tristement) historique

Le monde du basket en rêvait (pas du tout), et la sélection de la conférence Est de la NBA a réalisé l’impossible dimanche soir : casser pour la première fois de l’histoire la barre des 200 points inscrits dans un All-Star Game. Les coéquipiers de Giannis Antetokounmpo ont en effet claqué 211 points pour remporter un « match des étoiles » qui n’avait jamais été à ce point une mascarade (211-186 contre l’Ouest). C’est évidemment aussi un record de points cumulés, avec 397, contre 374 pour l'édition 2017. Oui oui, le tout en seulement 48 minutes de jeu, comme tout match outre-Atlantique.

Contrairement à certaines idées reçues, face à une telle absence de micro-effort défensif/d’intensité/de compétition, l’orgie offensive a été ennuyeuse au possible à Indianapolis. Malgré le retour au format historique Est contre Ouest, après six années où deux capitaines formaient leur équipe, la NBA continue de s’embourber dans son show, qui enchaîne les audiences en berne. Des joueurs qui ne font que marcher, des dunks enquillés comme s’ils partageaient une opposition avec leur gamin dans leur jardin, des tirs WTF depuis leur moitié de terrain sans que le chrono ne l’impose (coucou Luka Doncic), on a eu droit à la panoplie complète de l’inutilité sportive d’un tel rendez-vous.

Stephen Curry et Sabrina Ionescu ont (un peu) sauvé la fête

La stat du jour est sans doute là : 67 tirs à trois points réussis… sur 168 tentés au total dimanche soir ! Dans ce carnage, le meneur des Milwaukee Bucks Damian Lillard (vainqueur la veille du concours à trois points) s’est mis en valeur avec au total 39 points, 6 passes, et deux tirs (gratos) réussis du milieu du terrain. Assez pour être élu MVP du match. Et ce sous les sifflets du public d’Indianopolis, histoire de bien conclure la fête, puisque celui-ci voulait voir le héros local Tyrese Haliburton (32 points) recevoir la distinction.

DAMIAN LILLARD.



HALF COURT.



DAMIAN LILLARD.

HALF COURT.

WOW 😱#NBAAllStar pic.twitter.com/1eVMbohskw — NBA UK (@NBAUK) February 19, 2024

Dans le camp d’en face, le partenaire de Rudy Gobert à Minnesota, Karl-Anthony Towns, a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 50 points. Quant au « King » LeBron James, il s’est tranquillement offert une prestation à 39 points pour fêter sa 20e sélection au All-Star Game. Un autre record historique, cette fois pour sa longévité hors normes. Il n’empêche que comme on l’avait redouté, hormis le duel inédit entre les gâchettes Stephen Curry et Sabrina Ionescu samedi (malgré d’insupportables lumières sur le parquet), cet All-Star Weekend a dans sa globalité été indigeste. La preuve ultime qu’il faudrait changer la formule dès 2025 pour partir sur un choc Etats-Unis contre le reste du monde, non ?