L’honneur est sauf, la France ne rentrera pas des Championnats du monde d’athlétisme à Budapest bredouille. Le relais 4x400 m masculin français a obtenu une médaille d’argent ce dimanche, au dernier jour de la compétition. Le quatuor français, composé de Ludvy Vaillant, Gilles Biron, David Sombe et Téo Andant, a signé un record national en 2 min 58 sec 45. Seuls les Etats-Unis les ont devancés (2 : 57.31). La Grande-Bretagne complète le podium (2 : 58.71).

Alors que les toutes dernières épreuves des neuf jours de compétition dans la capitale hongroise se profilaient, l’équipe de France se dirigeait vers un embarrassant zéro pointé. Mais les relayeurs tricolores ont endossé le rôle de sauveurs in extremis, comme le décathlonien Kévin Mayer l’avait fait un an plus tôt aux Mondiaux de Eugene (Oregon, Etats-Unis), lui en obtenant l’or. Avec une seule médaille d’argent au compteur, la France ne termine toutefois qu’au 27e rang au classement des nations.