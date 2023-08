Noah Lyles a rempli dimanche la première partie de son objectif : réaliser le doublé 100m/200m aux Championnats du monde d’athlétisme. L’Américain a en effet dominé le 100m dimanche à Budapest

En 9 sec 83 (vent nul), meilleure performance mondiale de l’année égalée, Lyles a devancé le Botswanéen Letsile Tebogo (9.88), qui a 20 ans devient le premier Africain à monter sur le podium mondial sur cette distance, et le Britannique Zharnel Hughes (9.88). Le sprinter a en outre glané le quatrième titre américain consécutif sur la distance, avec quatre athlètes différents (Justin Gatlin, Christian Coleman, Fred Kerley).

Lyles croit au doublé

Volontiers showman, Lyles peut donc espérer succéder à Usain Bolt, dernier à avoir réussi chez les hommes le doublé en 2015. « L’année 2022 m’a montré que c’était possible (titré sur 200m, il s’était essayé au 100m lors de meetings). J’avais commencé à travailler le 100m sans que cela n’affecte ma rapidité sur 200m. Cela m’a permis de me concentrer cette saison sur le 100m. Et en travaillant le 100m, je vais améliorer ma première moitié de course sur 200m », a-t-il détaillé lors de la conférence de presse qui a suivi son titre.

He was already a two-time 200m gold medallist 🥇🥇



L’Américain de 26 ans a réussi son pari, celui de dominer la spectaculaire ligne droite, après avoir déjà marqué de son empreinte le 200m dont il est double champion en titre et 3e performeur de tous les temps (19.31 en 2022). Il pour cela appliqué son schéma de course préférentiel sur 100m : un départ moins saignant que ses concurrents, mais une superbe vitesse terminale. « C’était du Noah Lyles tout craché. Je voulais rester au contact jusqu’aux 60m et ensuite j’avais juste à faire mon truc », a-t-il analysé.

Le sprinteur a désormais rendez-vous sur 200m de mercredi à vendredi (séries, demies puis finale), où il a annoncé vouloir battre le record du monde de Bolt (19.19 en 2009) avant de disputer le relais 4x100m en fin de semaine.