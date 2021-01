Les JO de Tokyo sont maintenus pour le moment à l'été 2021. — Behrouz MEHRI / AFP

La tenue des Jeux olympiques de Tokyo en 2021 semble « peu vraisemblable » alors que l’épidémie de coronavirus continue à paralyser une grande partie du monde, a jugé mardi un haut responsable des JO de Londres 2012. Keith Mills, président-adjoint du comité organisateur des Jeux londoniens estime en conséquence que les organisateurs japonais devraient songer à les annuler.

Le Comité olympique international (CIO) et le comité olympique japonais restent toutefois déterminés à organiser ces Jeux cet été en dépit de l’épidémie toujours présente. A moins que cela ne soit une posture de façade. « Personnellement, de là où je me trouve, en voyant l' épidémie dans le monde, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Afrique, en Europe, ça me semble improbable », a déclaré Keith Mills à la BBC.

Le Japon recule-t-il pour mieux sauter ?

Et, « si j’étais à la place des organisateurs, je ferais des plans pour une annulation, et je suis sûr qu’ils le font, mais je pense qu’ils attendront vraiment le dernier moment pour le décider au cas où la situation s’améliorerait », a-t-il ajouté. L’état d’urgence a été déclaré à Tokyo et dans d’autres régions du Japon face à une résurgence du nombre de contaminations, et le soutien de l’opinion publique à l’organisation des JO de Tokyo a plongé, selon les sondages.

Mais pour le président de World Athletics, la fédération internationale d’athlétisme, Sebastian Coe, ces Jeux doivent avoir lieu. « Je ne pense pas qu’ils doivent être annulés », a-t-il dit sur Sky News. « Je pense que les Jeux auront lieu mais qu’ils seront différents », a-t-il ajouté. De leur côté, selon différents sondages publiés ces dernières semaines, les Japonais se montrent toujours majoritairement défavorables à la tenue des Jeux cette année sur leur sol.