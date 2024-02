Six baskets de Michael Jordan vendues 8 millions de dollars aux enchères

Six baskets, huit millions d’euros, le compte est bon. Six baskets différentes Nike Air Jordan portées dans les années 1990 par la légende américaine du basket-ball Michael Jordan ont été vendues aux enchères vendredi pour huit millions de dollars, un record pour ce lot unique, selon la maison Sotheby’s. Il s’agit de six chaussures distinctes (et non trois paires) que Michael Jordan avait données à un cadre de la communication des Chicago Bulls, Tim Hallam, après chacun de ses matchs décisifs qui ont permis au club de remporter six championnats de la NBA de 1991 à 1993 et de 1996 à 1998.

Le prix d’achat atteint aux enchères chez Sotheby’s à New York, huit millions de dollars, est un record pour ce lot atypique et le second jamais atteint pour les articles de sport de collection pour Michael Jordan. Cette « Dynasty Collection » a atteint « le pic » des prix de ces objets sportifs de collection, s’est félicité Sotheby’s dans un communiqué sans donner, comme à son habitude, d’informations sur l’acheteur de ce lot.

Michael Jordan'ın 1990'larda şampiyonluk maçlarında giydiği 6 adet 'tekli' spor ayakkabısı, 8 milyon dolara satıldı. pic.twitter.com/0SIGfv6VXX — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) February 3, 2024

Jordan détient déjà le record du maillot le plus cher vendu aux enchères

En avril dernier, la société du magnat franco-israélien Patrick Drahi avait vendu aux enchères une paire de baskets portée par Jordan lors sa dernière finale de championnat en 1998 avec les Chicago Bulls pour 2,2 millions de dollars. Les six chaussures vendues vendredi sont des Air Jordan VI (1991), VII (1992), VIII (1993), XI (1996), XII (1997) et une Air Jordan XIV (1998).

Sotheby’s raconte dans son communiqué, photo à l’appui de 1993 : A chaque finale victorieuse, « en célébrant avec des cigares, du champagne ou en téléphonant à ses proches, il était clair qu’il manquait une chaussure à Jordan ». Pour les maisons d’enchères d’œuvres d’art comme Sotheby’s, Christie’s ou Julien’s, l’appétit d’acheteurs depuis 2020-2021 pour des objets du patrimoine du sport et de la musique a fait monter les prix.

Le record pour le maillot le plus cher de l’histoire des enchères est déjà pour une tunique de Michael Jordan, portée lors de sa finale de 1998 (10,1 millions de dollars en septembre 2022), devant le maillot du footballeur argentin Diego Maradona, lors du quart de finale contre l’Angleterre à la Coupe du monde de 1986 (9,3 millions en mai 2022).