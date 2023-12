Biathlon EN DIRECT : QFM aura des regrets, Jacquelin à côté de la plaque... Suivez le sprint avec nous...

15h14 : QFM pas loin de voler le lead provisoire à Strelow alors qu'il a fait un tour de pénalité en plus. Enormes regrets pour le Français au vu de sa forme sur les skis. S'il fait top 10-15 on sera bien contents

15h14 : QFM pas loin de voler le lead provisoire à Strelow alors qu'il a fait un tour de pénalité en plus. Enormes regrets pour le Français au vu de sa forme sur les skis. S'il fait top 10-15 on sera bien contents

15h13 : NOOOOOON UNE FAUTE AU COUCHE POUR FABIEN CLAUDE MAIS ACHEVEZ-MOI, JE NE VEUX PLUS VIVRE

15h13 : NOOOOOON UNE FAUTE AU COUCHE POUR FABIEN CLAUDE MAIS ACHEVEZ-MOI, JE NE VEUX PLUS VIVRE

15h11 : OH LE SUISSE STALDER QUI REALISE UN SUPER 10/10 ET RESSORT EN TETE APRES LE TIR DEBOUT! La baston pour la gagne est passionnante. Mais ça manque de Français. Fabien Claude stp... Sauve-nous

15h09 : Bionaz et Chritiansen sont très forts! Ils se tirent la bourre et sont devant à la sortie du 2e tir!

15h06 : MAIS NON QUENTIN PAS UNE FAUTE ENCORE! 8/10, il rate aussi de peu son tir debout. Et Johannes Boe se troue sur son tir couché dans le même temps. Deux fautes sur ce tir pour le Norvégien

15h06 : MAIS NON QUENTIN PAS UNE FAUTE ENCORE! 8/10, il rate aussi de peu son tir debout. Et Johannes Boe se troue sur son tir couché dans le même temps. Deux fautes sur ce tir pour le Norvégien

15h04 : Oh la craquante de Rees! Trois fautes sur le tir debout pour le dossard jaune qui ne le restera probablement pas

15h04 : Oh la craquante de Rees! Trois fautes sur le tir debout pour le dossard jaune qui ne le restera probablement pas