Coupe du monde de rugby EN DIRECT : Très marqué, Matthieu Jalibert ne pense pas regarder la fin du Mondial… Suivez l’actu de jeudi avec nous…

08h26 : Bonjour à toutes et tous !!! Non, le rêve que vous avez fait cette nuit n’était pas prémonitoire. La France reste éliminée de la Coupe du monde

Matthieu Jalibert a livré un témoignage très intéressant au « Super Moscato Show » sur RMC, une émission pourtant plus réputée pour les vannes que pour la maïeutique. L’ouvreur des Bleus évoque « un mini-traumatisme » subi dimanche contre les Springboks. « C’est difficile à accepter et on va mettre du temps à l’accepter, explique le joueur de l’UBB Il va falloir être costaud mentalement par rapport à cela. Là je vais couper avec le rugby pendant dix ou quinze jours. Je vais essayer de prendre l’air et de me vider la tête. Je ne pense pas regarder les matchs. » Sans surprise, on ne verra pas Jalibert à Toulouse le 29 octobre pour la reprise du Top 14 au Stade Toulousain. Pas plus que les Bleus du camp d’en face, Dupont et Mauvaka en tête.