France-Slovénie EN DIRECT : Les Bleus ont du mal à se mettre en route

Il leur faudra battre samedi (18h00) la Slovénie, dominée jeudi en demi-finales par la Pologne (3-1), et surtout digérer aussi rapidement que possible la gifle infligée par l'Italie (3-0).

Si, dit-on, tous les chemins mènent à Rome, le chemin qui mène les Bleus vers Paris et « leurs » JO doit partir de la capitale italienne avec autour du cou une médaille de bronze.

17h59 : PREMIER SET SLOVENIE. 25-22 J'ai cru que ça allait revenir mais à force de faire un set de traînard...Les Slovènes nous lisent trop facilement en attaque malgré le bon match de Tillie et Boyer (14 points à eux deux, mais à peine 55% de réussite, ce qui veut dire la balle qui revient une fois sur deux...)

17h56 : BORDEL MAIS C'EST QUOI CETTE REALISATION ??? Viriez moi cette caméra aérienne on comprend rien. Et on perd le point.

17h55 : OH OUI BOYER DEUX ACES DE RANG 21-22

17h53 : Tillie continue d'engranger mais ça devient risible on ne joue que sur lui, il y a toute la montagne slovène qui a le temps de se déplacer en face pour tenter le contre gagnant...20-22, c'est pas tout à fait fini pour ce set

17h49 : Encore une attaque dans le décor de notre pointu Chinenyeze, pourtant le plus régulier depuis le début de cet Euro. 17-21

17h46 : On se fait saucer au bloc ça me courrouce légèrement voyez-vous. 4-0 dans ce domaine si j'en crois le match centre foireux de la fédé internationale. 19-15, ça sent pas bon ce premier set

17h43 : OH OUI GREBENNIKOV LE SAUVETAGE DEPUIS LE PARKING Et Tillie qui va chercher le haut des mains derrière (j'adore faire style je m'y connais alors que pas du tout). Mais le temps que j'écrive ce poste Ngapeth envoie une saucisse deux mètres derrière. 13-16

17h41 : Joli passage de Tillie, qui est quand même un sacré joueur quand il est fit à 100%, ce qui est trop rare. Déjà trois attaques gagnantes, mais on traîner un peu derrière 12-14

17h38 : Impressionnant le frappeur slovène qui change au dernier moment de bras à cause d'une passe foireuse et qui parvient quand même à éviter le bloc. Mais les Bleus s'y collent enfin. 10-11

17h35 : Bon ça commence pas bien du tout cette histoire. On se fait croquer sur chaque attaque, et on ne ramène pas grand-chose en défense. 8-4 pour les Slovènes

17h30 : Allez on est partis !!! Et pour se donner des bonnes ondes en se rappelant du tournoi qualificatif pour les JO de Tokyo en 2021. Les BLeus étaient menés deux sets à rien, et là, le miracle



17h26 : Hello on arrive pile pour les hymnes. Moins d'ambiance que jeudi soir évidemment, mais un beau kop slovène, on va encore jouer à l'extérieur