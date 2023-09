Coupe du monde de rugby EN DIRECT : Bielle-Biarrey va battre un record de précocité contre l’Uruguay… Suivez la journée de mercredi avec nous…

L'Anglais, qui s'est rendu à l'audience de la commission disciplinaire indépendante, a accepté le carton rouge et a été suspendu pour deux matches (sous réserve de suivre le programme de formation au plaquage, un peu comme un stage de rattrapage de points, finalement). La Commission a souligné que l’infraction était passible d'une sanction minimale obligatoire de degré moyen (six matches). Après avoir pris en compte les circonstances atténuantes, y compris la reconnaissance immédiate de la faute et de la sanction, le dossier disciplinaire exemplaire du joueur, ses excuses et sa bonne conduite, elle a appliqué la réduction maximale de 50 % à la sanction. Sympas les types.