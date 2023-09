Coupe du monde de rugby EN DIRECT : Un premier titre de champion du monde pour des Bleus… Vivez la journée de lundi…

09h : Radradra, la faute de main de tous les regrets (ou pas)

Après 46e visionnage de l'action qui aurait dû ramener les Fidji à un point des Gallois à la dernière minute de la rencontre finalement remportée 32-26 par le XV du Poireau, on continue de se mordre les doigts pour Radradra, que l'on voyait déjà aplatir. Mais au fond, y a-t-il vraiment des regrets à avoir pour le Fidjien? Mon avis perso, c'est que non. La transormation en coin ne serait pas passée. Radradra a seulement troqué un drama pour un autre. En revanche, on se posera la question de l'arbitrage discutable tout au long de la rencontre et pas en faveur des Fidji.