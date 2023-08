De la semaine passée, il ne reste pas grand-chose au XV de France qui recevra l’Ecosse, ce samedi. Tout au plus Woki et Boudehent. Pour le reste, Fabien Galthié a décidé d’aligner l’équipe type. Les « premium » reprennent du service. Antoine Dupont, Romain Ntamack et Gregory Alldritt, pour ne citer que le trio majeur, font leur grand retour parmi les titulaires. Avec un seul objectif en tête : offrir aux Bleus une revanche après la défaite de Murrayfield (21-25).

🇫🇷⚡🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Voici 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐞́𝐪𝐮𝐢𝐩𝐞 pour affronter l'Écosse dans ce deuxième match des Summer Nations Series.



🔜 Rendez-vous à Saint-Etienne samedi à 21h05 💪



📺 @TF1#UnisPourUnRêve #XVdeFrance pic.twitter.com/5EkiTXg1kG — France Rugby (@FranceRugby) August 10, 2023



Après la double confrontation contre l’Ecosse et avant le choc face aux All Blacks en ouverture du Mondial-2023, le XV de France aura deux autres matchs de préparation, contre les Fidji le 19 août à Nantes puis l’Australie la semaine suivante au Stade de France.

Lors de la Coupe du monde, les Bleus affronteront la Nouvelle-Zélande, l’Italie, l’Uruguay et la Namibie pendant de la phase de groupes.

Composition de l’équipe de France contre l’Ecosse : Ramos - Penaud, Fickou, Danty, Villière - (o) Ntamack, (m) Dupont (cap.) - Ollivon, Boudehent, Alldritt - Flament, Woki - Aldegheri, Marchand, Baille