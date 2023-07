Bronny James, fils aîné de la star de la NBA LeBron James, a fait un malaise cardiaque lundi. Comme l’annonce TMZ Sports, le joueur de 18 ans était alors à l’entraînement avec ses coéquipiers de l’université de Californie du Sud. Un porte-parole de la famille explique : « Le personnel médical a pu prendre en charge Bronny et l’emmener à l’hôpital. Il est maintenant dans un état stable et n’est plus en soins intensifs. »

« Nous demandons de respecter l’intimité de la famille James et nous informerons les médias dès que nous aurons plus d’informations », précise-t-il. En pleine ascension, Bronny James est attendu en NBA, potentiellement dès l’année prochaine. LeBron James (38 ans) a plusieurs fois exprimé son désir de jouer avec son fils avant de prendre sa retraite.