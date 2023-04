Les hommes mentent, pas les chiffres. A l’origine du large succès de Manchester City contre Arsenal (4-1), Erling Haaland et Kevin de Bruyne ont réalisé chacun un « double-double » : un but et deux caviars pour le Norvégien, deux pions et une passe décisive pour le Belge. Au milieu de ça, John Stones a réussi à se faire une petite place en y allant de son but, et serait presque mécontent des quatre buts inscrits par les Citizens. « Si on avait été un peu plus précis, on aurait pu marquer quelques buts de plus », a déclaré l’Anglais après le match.

Quatre, c’est déjà pas mal. Et pour parvenir à un tel résultat malgré un gros pressing des hommes de Mikel Arteta, il a fallu que Manchester City se réinvente, en laissant un peu de côté ses circuits de passe habituels. « C’était difficile de jouer notre jeu habituel et on a essayé d’y remédier en jouant sur Erling », analyse Stones.

Une connexion utilisée « autant que possible »

Qui de mieux, pour alimenter la bête scandinave, que le rouquin distributeur de bonbons ? L’entente entre les deux hommes ne fait que s’accroître de jour en jour, et ce n’est pas pour déplaire à Pep Guardiola.

« Erling (Haaland) est une menace incroyable. La façon dont on jouait les saisons passées avec un faux neuf, c’était complètement différent, mais la connexion entre Kevin (De Bruyne) et Erling est extraordinaire et on a essayé de l’utiliser autant que possible. » Au grand désespoir d’Arsenal, qui n’a jamais trouvé la clé pour stopper ces deux-là.