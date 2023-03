Un Français roi des Flandriennes, qui l’eut cru ? En attendant le Tour des Flandres, dimanche, Christophe Laporte a enchaîné une deuxième victoire d’affilée sur les courses belges, après avoir remporté A Travers la Flandre, ce mercredi, au terme, encore une fois d’une course très mouvementée. Parti une nouvelle fois de très loin, comme lors de Gand-Wevelgem qu’il avait remporté, Laporte a attendu les derniers kilomètres pour mettre une attaque clinique, fatale à ses compagnons d’échappée.





💬 Christophe Laporte, vainqueur d'À travers la Flandre : « C'est incroyable de gagner ici après Gand-Wevelgem, c'est dur à réaliser ! » #lequipeVELO #DDV23 pic.twitter.com/8DpB5W16t2 — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) March 29, 2023







« C’était vraiment une super journée, même si elle a été difficile, a réagi sobrement Christophe Laporte à l’arrivée. L’équipe a fait un super travail. » En effet, Laporte a pu compter sur un énorme boulot fait par Tiesj Benoot, qui a éparpillé le peloton à une cinquantaine de kilomètres de l’arrivée. « Tiesj a été très fort dans les bosses, soulignait le vainqueur du jour. Il a fait la sélection. Après, ça a bien collaboré dans le groupe. J’ai saisi ma chance au bon moment. »









Après quelques semaines compliquées à cause d’une maladie, Christophe Laporte est revenu à son meilleur niveau. De quoi créer la surprise dimanche au Tour des Flandres ?

« La condition est bonne. Après ma maladie, je me suis bien entraîné, et je suis arrivé avec de la fraîcheur. [Pour le Ronde], il faut saisir les opportunités pour essayer de les accompagner et aider Wout Van Aert. »