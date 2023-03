La décision ne manquera pas de faire réagir. La Fédération internationale d’athlétisme a pris un important virage dans sa politique vis-à-vis des athlètes transgenres en les excluant de la catégorie féminine, qu’elle entend « protéger », a annoncé jeudi son président Sebastian Coe jeudi. « Le conseil (de World Athletics) a décidé d’exclure des compétitions féminines internationales les athlètes transgenres hommes et femmes qui ont connu une puberté masculine », a annoncé Coe à l’issue de trois jours de réunion du conseil.

« Le Conseil de World Athletics a pris des mesures claires pour protéger la catégorie féminine de notre sport », a estimé le Britannique, précisant que la mesure s’appliquerait à partir du 31 mars.

« Nous ne disons pas non à tout jamais »

L’annonce a surpris alors que l’instance avait indiqué fin janvier étudier une « option prioritaire », pour durcir le règlement actuel désormais obsolète, qui encadrait la participation des transgenres en leur demandant de réguler leur taux de testostérone. « World Athletics a consulté différents acteurs pendant les deux premiers mois de l’année, les fédérations membres, des entraîneurs, la commission des athlètes, le CIO et des associations de personnes transgenres et de défense des droits de l’homme. Nous avons constaté le peu de soutien de l’option proposée dans un premier temps », a précisé l’instance dans un communiqué.

« Pour beaucoup, les preuves que les femmes trans ne conservent pas un avantage sur les femmes biologiques sont insuffisantes. Ils veulent plus de preuves (…) avant de prendre en considération l’option d’une inclusion dans la catégorie féminine », a détaillé Sebastian Coe. « Nous ne disons pas non à tout jamais », a-t-il nuancé, indiquant qu’un groupe de travail spécifique allait être créé pour étudier de futurs développements scientifiques.

Le règlement se durci pour les intersexes

Le Comité international olympique (CIO) avait demandé aux fédérations sportives en novembre 2021 d’établir leurs propres critères pour permettre aux personnes transgenres et intersexes de concourir à haut niveau. World Athletics a par ailleurs encore durci jeudi son règlement pour les athlètes intersexe comme Caster Semenya, qui doivent désormais maintenir leur taux de testostérone sous le seuil de 2,5 nmol/L pendant vingt-quatre mois, au lieu de 5 nmol/L pendant six mois pour concourir dans la catégorie féminine. Surtout, le règlement s’applique désormais à toutes les disciplines et plus seulement aux courses allant du 400 m au mile (1.610 m), comme c’était le cas depuis 2018.









Cette règle avait été dénoncée par l’emblématique sud-africaine Caster Semenya, double championne olympique du 800 m, qui refuse toujours de s’y plier avec un traitement hormonal ou une opération, après avoir perdu les recours intentés notamment devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).