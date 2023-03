La position du sport olympique numéro un était très attendue. Ce jeudi, le président de World Athletics, Sebastian Coe, a annoncé que les Russes et Bélarusses resteront « exclus » des compétitions internationales d’athlétisme dans un « futur proche » en raison de l’invasion russe en Ukraine.

Sur un autre volet, le Conseil de la fédération internationale a décidé de réintégrer la Fédération russe d’athlétisme, qui était suspendue suite à un vaste scandale de dopage depuis plus de sept ans. Ce qui ne change rien concernant la participation immédiate des athlètes russes à des compétitions.

Le CIO a relancé le débat

A un an et demi des Jeux olympiques de Paris, le débat enfle sur la réintégration des athlètes russes et bélarusses dans le sport mondial. Après avoir « recommandé » en février 2022 leur exclusion des compétitions internationales, le Comité international olympique (CIO) avait affiché en début d’année sa volonté « d’explorer des moyens » de ramener les sportifs russes et bélarusses dans le giron du sport mondial, éventuellement sous bannière neutre, pour peu qu’ils n’aient « pas activement soutenu la guerre en Ukraine ».

World Athletics a décidé d’établir un groupe de travail sur le sujet de l’exclusion des athlètes russes et bélarusses en raison de l’invasion de l’Ukraine.