Guerre en Ukraine EN DIRECT : Un pays européen cherche à envoyer des bombes à sous-munitions à Kiev...

08h12 : Au Royaume-Uni, les prix qui montent poussent les mères à bout

Les Britanniques se débattent depuis des mois avec une inflation jamais vue depuis des décennies. Soutenus d’abord par les factures d’énergie, les prix augmentent désormais dans tous les domaines, de la nourriture aux transports en passant par les loyers. La crise a mis encore plus sous pression les 2.500 banques alimentaires du pays, déjà bien connues des Britanniques les plus démunis, les poussant à proposer d’autres services comme des vêtements pour bébés et des aides pour demander des prestations sociales.

« Nous avons des mères suicidaires (…) des enfants qui ont à peine réussi à survivre la pandémie et qui se retrouvent pris dans cette terrible crise du coût de la vie », détaille Beautine Wester-Okiya, une infirmière qui gère depuis deux ans et demi une banque de dons pour « enfants et bébés » à Londres. « Des mères brisées, des foyers brisés, des familles brisées… Les mamans sont déprimées, les enfants pleurent tout le temps ». Créée pendant la pandémie de Covid-19, sa banque alimentaire aide autant des migrants arrivés par la Manche que des Ukrainiens à la rue. Mais aussi, de plus en plus, des Britanniques qui n’avaient jamais été autant dans le besoin.