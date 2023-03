Sa popularité a explosé ces 12 derniers mois. Morgan Riddle, 25 ans, veut dépoussiérer le tennis avec ses vidéos lifestyle sur les coulisses du sport, dans le sillage de la carrière de son compagnon Taylor Fritz. L’an dernier, le n°5 mondial devenait le premier Américain à remporter le tournoi d’Indian Wells depuis Andre Agassi en 2001. Et en janvier, le couple apparaissait dans la série documentaire de Netflix Break Point.

Suivie par plus de 300.000 personnes sur TikTok et 130.000 sur Instagram, l’influenceuse raconte à 20 Minutes ses débuts et son quotidien hors-norme. Et sous le vernis glamour d’une vie qui fait rêver, avec des escales du circuit ATP à Paris, Londres ou Acapulco, elle parle ouvertement à ses followers de son combat contre l’anxiété et la dépression. « Une épidémie » qui fait des ravages chez les jeunes Américaines, avec les réseaux sociaux souvent pointés du doigt.