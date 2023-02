Acte délibéré ou faute de conduite ? L’Enduropale, qui se tenait, samedi, au Touquet, dans le Pas-de-Calais, a été le théâtre d’un incident qui a enflammé les réseaux sociaux. Lors des tours de chauffe de la compétition de moto-cross, le pilote n°321 a brusquement chuté. Sur plusieurs vidéos prises sur le vif, on voit plusieurs concurrents l’éviter lorsque arrive le 322 qui, après avoir freiné, finit par lui rouler sur les jambes.

Le pilote, issu du Moto club du littoral basé à Loon-Plage, dans le Pas-de-Calais, a, depuis, été la cible de nombreuses réprobations, voire plus, pour ce geste. Dans un communiqué, l’organisation de la course a annoncé avoir saisi la Fédération française de motocyclisme « pour convoquer le pilote n°322 ».

« Comportement inadmissible »

« Le tribunal national de discipline et d’arbitrage sera prochainement saisi pour statuer sur le comportement de ce pilote, précisent les organisateurs. Ce type de comportement apparaît pour l’organisation, moralement, sportivement et éthiquement, inadmissible et contraire aux valeurs que nous défendons. Nous demandons à cet égard, à ce qu’une sanction exemplaire soit prononcée. »





c’est trop une dinguerie #Enduropale pic.twitter.com/fhGHHiibBd — Lrak (@combod62) February 4, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.







Le pilote fautif a tenu à s’expliquer chez nos confrères de La Voix du Nord. « Quelqu’un est tombé devant moi, je ne savais pas quoi faire, explique-t-il. Je ne pouvais pas me décaler à gauche ou à droite car je ne savais pas ce qui arrivait. J’ai préféré accélérer en levant l’avant de la moto pour ne pas lui faire mal. »

Le pilote lillois assure avoir « paniqué ». « Je ne suis pas bien avec ça, ça n’était pas mon but de rouler sur lui. Après, je ne pensais qu’à ça pendant la course », assure-t-il, non sans préciser qu’il a contacté sa victime, sans réponse pour l’heure.

Malgré l’accident, les dossards 321 et 322 ont pu prendre le départ. Le premier a fini 176e, le second, 251e.