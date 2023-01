Si on nous avait dit qu’Andy Murray, trois victoires et 36 finales en Grand Chelem, se reconvertirait en Fabrice Santoro pour nous faire vibrer sur des premiers tours à rallonge, on n’y aurait pas cru. Mais on prend. L’Ecossais est venu à bout de Matteo Berrettini en cinq sets et près de cinq heures de jeu, au premier tour de l’Open d’Australie. En bonus, il a même sauvé une balle de match. Du grand art, si on passe sous silence le fait que Murray menait deux manches à zéro avant de se mettre dans la panade.

« Je vais le sentir passer ce soir et demain, mais là maintenant, je suis incroyablement heureux et fier de moi », a commenté le quintuple finaliste à Melbourne (2010, 2011, 2013, 2015, 2016).

« J’ai beaucoup travaillé ces derniers mois pour réussir à jouer à ce niveau dans des stades comme celui-là (la Rod Laver Arena), dans des matchs comme celui-là, contre des joueurs comme Matteo », a souligné le joueur de 35 ans.

Berrettini rate l’immanquable sur balle de match

Sous les yeux de son coach Ivan Lendl, vainqueur du Majeur australien en 1989 et 1990, Murray a sauvé une balle de match à 5-4 sur son service dans le cinquième set avant de bénéficier de l’aide du filet sur la balle de match du « super tie-break ». L’Italien se souviendra quant à lui très longtemps de ce revers croisé mal joué sur une montée au filet pourtant parfaite.

Berrettini, plus jeune de presque dix ans et demi-finaliste l’an dernier, a pourtant très bien joué à partir du troisième set et a pu s’appuyer sur son énorme service (31 aces, dont 10 dans le seul cinquième set) et sur sa puissance en général (72 coups gagnants dont 18 dans la manche décisive). Mais il a fini par craquer mentalement.

Andy Murray affrontera jeudi l’Australien Thanasi Kokkinakis (159e) ou un autre Italien, Fabio Fognini (57e).