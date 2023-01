Les stars du triathlon sont attendues de pied ferme du côté de la promenade des Anglais. C’est ce qui a été annoncé ce jeudi : Nice devient coorganisateur de l’Ironman World Championship et accueillera donc les prochains Championnats du monde, en alternance avec le district de Kona, à Hawaï, où ces compétitions sont traditionnellement disputées.

« La course [des hommes] aura lieu le 10 septembre 2023, ont précisé les organisateurs dans un communiqué. Les femmes disputeront quant à elles leurs championnats du monde le 14 octobre 2023, à Kona. En 2024, les hommes iront à Kona et les femmes à Nice et la rotation se poursuivra jusqu’en 2026. »









Nice, terre de l’Ironman France

L’Ironman de triathlon longue distance se dispute sur 3,8 km de natation, 180,2 km à vélo et 42.195 km de course à pied, un marathon, pour conclure. La cinquième ville de France organisait déjà depuis 2005 l’Ironman France, dont la prochaine édition, qualificative pour les championnats du monde, se tiendra en juin.

« Nice s’est imposée comme une véritable terre de sport et est devenue une référence reconnue dans le monde entier », s’est félicité le maire Christian Estrosi, dont la ville accueillera notamment l’arrivée historique du Tour de France 2024.