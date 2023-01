A la barre de la salle des grands procès du palais de justice de Paris, Me Frédéric Bibal s’empare du cas d’une ses clientes. Victime psychologique, « par ricochet », de l’attentat de Nice mais qui ne se trouvait pas à proximité directe du camion-bélier le soir du 14 juillet 2016, cette dernière voit, comme d’autres, son statut de partie civile contesté par le Parquet national antiterroriste (Pnat). Parce qu’elle « ne se trouvait pas dans le périmètre retenu ». « Je suis convaincu qu’au-delà de la zone du danger physique, il y a eu aussi celle d’un effroi insoutenable, qui blesse sur le plan psychique », appuie l’avocat.

Qui peut être considéré comme victime de l’attentat ? C’est la question à laquelle la justice va devoir répondre. Ce mardi, trois semaines après la condamnation des huit accusés de l’attaque qui a fait 86 morts sur la promenade des Anglais, la cour d’assises spéciale a ouvert l’audience civile qui permet de statuer sur la recevabilité de ces constitutions de parties civiles. Reconnaissances symboliques, qui peuvent contribuer au processus de reconstruction, elles ouvrent aussi la voie à de possibles indemnisations.

Quand le « préjudice n’est pas en lien direct »

Mais certaines pourraient donc ne pas aboutir. Sur les 2.542 personnes recensées mi-décembre, le Pnat conteste la recevabilité de 224 d’entre elles et réclame des justificatifs pour 369 autres avant de se prononcer. Si le statut de partie civile des familles endeuillées ou des personnes blessées physiquement ne fait pas débat, le parquet souhaite écarter les personnes qui se trouvaient sur la plage ou dans les rues adjacentes.

« Ça ne veut pas dire que les personnes en question n’ont pas subi un préjudice. Mais nous estimons que leur préjudice n’est pas en lien direct » avec l’acte terroriste, a expliqué l’avocat général à l’ouverture des débats. « La situation est plus complexe que celle que nous imaginions au départ », a toutefois admis Jean-Michel Bourlès, expliquant qu'« un périmètre géographique plus large » que celui envisagé initialement avait été arrêté.

Les personnes présentes sur le terre-plein de la promenade des Anglais ou encore « dans la trajectoire » du camion après son immobilisation pourront alors être retenues. Ce sera le cas de celles « qui se trouvaient jusqu’à l’hôtel Le Méridien [soit un peu moins de 300 m après le lieu où le poids lourd a été stoppé], qui ont pu le voir avancer et qui ont donc pu considérer qu’elles seraient percutées », a détaillé le magistrat.

Des souffrances psychiques

Les primo intervenants arrivés après l’immobilisation définitive du camion devraient, en revanche, être écartés, selon le Pnat, qui a notamment requis l’irrecevabilité du Dr Daniel Navarro. Premier médecin sur place parce qu’il était chargé de gérer le poste médical avancé installé à la demande de la ville de Nice ce soir de feu d’artifice, cet urgentiste de 57 ans était posté au théâtre de Verdure. En dehors donc du périmètre retenu.

Pour lui, pourtant, les séquelles sont durables et auraient notamment entraîné une maladie ophtalmique et des désordres familiaux. Six ans après, les « images traumatisantes » le maintiennent toujours « dans un état de stress post-traumatique », comme il l’avait raconté à 20 Minutes en fin d’année dernière.

« Quand il décide de rejoindre, en courant, les premières victimes pour leur porter secours, il y va au péril de sa vie, au mépris de sa vie. Il ignore si l’infraction est toujours en cours », a plaidé son conseil. Mais le parquet s’est montré inflexible et a requis l’irrecevabilité de sa demande de constitution de partie civile. Comme pour d’autres particuliers dont les avocats sont venus rappeler à la barre les souffrances psychiques.

Plus de difficultés pour « se reconstruire »

Si leur demande n’était pas validée, ces personnes ne pourront pas prétendre à bénéficier d’éventuelles réparations devant la Juridiction d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme (Jivat). Elles seraient aussi exposées à d’autres difficultés, ont plaidé leurs avocats. « Une victime pas reconnue aura plus de mal à se reconstruire, a notamment assuré Me Olivia Chalus-Penochet. Ne pas être reconnu comme victime, cela veut dire ne pas être réparée ».

Ce sera dans tous les cas à la cour d’assises spécialement composée de Paris de trancher au terme de cette audience qui doit se poursuivre encore jeudi. Sa décision n’est pas attendue avant « quelques mois », a précisé le président Laurent Raviot.