Japon - Espagne EN DIRECT : La Roja en totale maîtrise, les Samouraïs blue sans arme… Vivez ce match avec nous…

: Holà les amis et bienvenue pour 20 Minutes pour suivre les derniers matchs de ce groupe E très serré. On va suivre ici la rencontre entre le Japon et l’Espagne (20 heures), les deux premiers du groupe avant cette dernière journée. La Roja peut se contenter d’un nul pour filer en huitièmes tandis que les Japonais doivent gagner pour se qualifier. Un nul pourrait leur suffire en cas d’égalité dans l’autre match entre l’Allemagne, bon dernier avec un point, et le Costa Rica, à égalité avec les Japonais (3 points), mais avec une moins bonne différence de but. Ça va être chaud !

» Rendez-vous aux alentours de 19h30 pour découvrir les compositions d’équipe, avant le coup d’envoi prévu à 20 heures.