Finale Garcia - Sabalenka EN DIRECT : Boucler l’année en beauté pour la Française… Suivez la finale avec nous à partir de 2h45…

: Bonsoir à toute la Minuterie. Non, non, non, ce n'est pas encore l'heure de se coucher. Ou alors, mettez un réveil vers 3 heures du matin pour vivre l'un des événements sports de l'année pour la France (non, on n'exagère pas) : la finale des Masters, avec notre Caroline Garcia nationale. Mais, oui, depuis quand on n'avait pas vibré avec le tennis français, hormis sur les discours d'adieux de Gilles Simon et Jo-Wilfried Tsonga ? Alors, on va sortir notre meilleur café et soutenir notre « Caro », qui affronte la Biélorusse Aryna Sabalenka, vainqueur de la n°1 mondiale, Iga Swiatek, en demi-finale.

>> On vous attend donc toutes et tous dès 2h45 pour vibrer avec Caroline Garcia