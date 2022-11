FC Lorient - PSG EN DIRECT : Boulette de Mvogo sur un gros pressing parisien, Neymar en profite pour ouvrir le score (0-1)...

: Amoureux de pêche et de football, bonjour. On se retrouve pour le 1627829393e live de l’histoire de « 20 Minutes » (pas vérifié mais ça doit être ça, à peu de chose près). Lorient aka les Merlus reçoivent le Paris Saint-Germain, alias le gros poisson, le requin, le monstre du Loch Ness, bref, tout ce que vous voudrez pourvu que ça soit géant et dans l’eau. Un match qu’on aurait aimé voir quand les Lorientais étaient en plus grande forme, car la « hype » est en train de redescendre tout doucement. Les hommes de Régis Le Bris restent sur trois matchs sans victoire alors que le PSG est en pilotage automatique sur l’autoroute de la victoire (cinq de suite toutes compétitions confondues). Mais bon, comme le football est toujours plein de surprises et que les internationaux du PSG vont commencer à retenir leurs coups à l’approche de la Coupe du monde, on ne sait jamais… Parmi les grosses infos avant ce match, Presnel Kimpembe, Fabian Ruiz et surtout Lionel Messi sont tous les trois absents car blessés. On se demande donc si Christophe Galtier ne va pas nous sortir du chapeau la deuxième titularisation d’Hugo Ekitike pour accompagner Kylian Mbappé et Neymar devant. Côté lorientais, seul Abergel est « out » parmi les joueurs majeurs de l’incroyable été des Bretons.

» Rendez-vous dès 12h30 pour le début de notre live, et à 13 heures pour le coup d’envoi (au fromage ou au dessert donc les amis). A toute !