Tournoi de Paris-Bercy EN DIRECT: Simon commence à se chauffer, le match s'équilibre!.. Suivez son possible dernier match avec nous

Sacré Gillou ! Pour le dernier tournoi de sa carrière, à 37 ans, le Niçois prolonge le plaisir avec un niveau et une envie qu'on ne lui avait plus connu depuis des mois. Vainqueur de Murray au premier tour, Gilles Simon a réalisé hier ce que l'on pensait impossible en sortant le solide Taylor Fritz hier, qui ne jouait rien de moins que sa place au Masters de fin d'année. Plus de trois heures d'une bataille acharnée, remportée au courage et à l'esbroufe par celui qui a sublimé cet art toute sa carrière. La marche sera encore plus haute cet après-midi face à Felix Auger-Aliassime, qui vient de remporter ses 14 derniers matchs sur le circuit. Mais cette semaine, et pour la dernière fois, il ne faut jurer de rien avec Gillou.

>> On se retrouve après le match d'Alcaraz, probablement aux alentours de 16h00, pour suivre la rencontre ensemble...