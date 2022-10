Stade Toulousain - La Rochelle EN DIRECT: Toulouse mène face à des Rochelais décimés, entre expulsion et blessés... Suivez ce choc du Top 14 avec nous

20h35 : Bonsoir, comment allez-vous ?

Allez, on va entrer doucement dans le sujet, avec la compo du Stade Toulousain. Romain Ntamack a repris l'entraînement, mais on le reverra probablement plus vite en Bleu, pour la tournée d'automne, qu'en Rouge et Noir.





📋 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗢 I ❤️🖤 - 🟡⚫



Voici nos 23 𝗥𝗼𝘂𝗴𝗲 𝗲𝘁 𝗡𝗼𝗶𝗿 pour #STSR 👊 pic.twitter.com/mL7COs48xD — Stade Toulousain (@StadeToulousain) October 22, 2022